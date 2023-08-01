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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

وليد عبد اللطيف: الزمالك استحق نتيجة أفضل أمام الشباب

وليد عبد اللطيف
وليد عبد اللطيف

أكد وليد صلاح عبد اللطيف نجم فريق الزمالك السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك قدم أداء جيد جداً في الشوط الثاني من مباراة فريق الشباب السعودي في البطولة العربية.

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وقال وليد صلاح عبد اللطيف نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن فريق الشباب السعودي فاز على الزمالك بركلة جزاء غير صحيحة والزمالك كان يستحق نتيجة أفضل في مباراة اليوم أمام الشباب السعودي ".

وتابع:" فريق الزمالك قدم آداء جيد في الشوط الثاني أمام الشباب السعودي وكان قريب من التعادل ".

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