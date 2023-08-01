تكريم الدكتور حمدي حسين احتفاءًا بصدور القرار الجمهوري لرئاسته جامعة الأقصر

افتتاح معرض فني تشكيلي بمشاركة 40 فنانًا



شهدت كلية الفنون الجميلة، حفل تكريم الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر؛ برعاية المعهد الثقافي الإيطالي، برئاسة البرفيسور ديفيد سكالماني، وكلية الفنون الجميلة برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، ومؤسسة مصر المستقبل، برئاسة الأستاذة الدكتورة سهير قنديل رئيس مجلس الأمناء؛ احتفاءًا بصدر القرار الجمهوري لرئاسة حسين جامعة الأقصر.

شهد الحفل افتتاح معرض فني تشكيلي شارك فيه 40 فنانًا وفنانة من كلية الفنون الجميلة، وأكاديمية روما، وفنانون إيطاليون، من خلال عرض أعمال فنية إبداعية في التصوير والجرافيك والنحت.

كما شارك بأعمال فنية في المعرض كل من: الدكتور أحمد محيي عميد كلية الفنون الجميلة، وكذلك رئيس أكاديمية روما.

وأكد الدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون، أن هذا الحفل جاء احتفاءًا من الفنانين الأكاديميين بقرار رئيس الجمهورية لتنصيب الدكتور حمدي حسين رئيسًا للجامعة، مشيرًا إلى أن جامعة الأقصر خلال فترة قيامه بعمل رئيس الجامعة، شهدت طفرة في جميع النواحي، ودعمًا كبيرًا جعله نجح فى إضافة بصمة مضيئة فى تاريخ الجامعة، موجهًا الشكر للمعهد الثقافي الإيطالي ومؤسسة مصر لتعاونهما في تنظيم حفل التكريم.



فيما أعرب الأستاذ الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدًا اعتزازه بما يشهده من مشاعر تقدير من كافة أفراد أسرة الجامعة على اختلاف مواقعهم، وكذلك تقدير المؤسسات المشاركة، متمنيًا دوام التعاون بين كافة إدارات الجامعة للوصول بالجامعة في مصاف أفضل الجامعات العالمية.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لكل القائمين على حفل التكريم، معربًا عن امتنانه، وتقدير لكل الفنانين الذين ساهموا في تقديم عمل فني متميز بالمعرض، وهو مايثري الفن بالأعمال المختلفة والمتنوعة.

وفي ختام الحفل أهدى المستشار الثقافي الإيطالي، درع التكريم للدكتور حمدي حسين، كما سلم الدكتور أحمد محيي، درع كلية الفنون الجميلة لرئيس الجامعة، وسلمت مؤسسة مصر المستقبل درعها لرئيس الجامعة.