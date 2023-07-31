الجيش الروسي يُحبط خطط القوات الأوكرانية لعبور نهر الدنيبر

أكد رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، إحباط خطط القوات الأوكرانية لعبور نهر دنيبر، بعد توجيه الجيش الروسي ضربات استباقية لهم، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الاثنين.

وقال روغوف: "الليلة الماضية، نفذ جيشنا ضربات استباقية على منشآت عسكرية للقوات الأوكرانية في نيكوبول ومارغانيتس. لقد بددت ضرباتنا الدقيقة لبعض الوقت خطط العدو لعبور نهر الدنيبر".

وأشار رئيس حركة "نحن مع روسيا"، إلى أن العدو يحشد القوات على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في نيكوبول ومارغانيتس بمنطقة دنيبروبيتروفسك.

محطة الطاقة الكهرومائية

ووفقًا له، خططت القوات الأوكرانية من هناك لشن عملية للسيطرة على نهر دنيبر على طول خزان كاخوفكا، الذي جف نتيجة تدمير محطة الطاقة الكهرومائية، في منطقة إنيرغودار ومحطة زابوروجيه النووية.

وفي وقت سابق، تصدى الجنود الروس لمحاولة القوات الأوكرانية لعبور نهر دنيبر في منطقة جزيرة مالي بيلوغرودي، وتم تدمير قارب والقضاء على عشرة مقاتلين.

من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن توجيه الجيش الروسي ضربة صاروخية باستخدام أنظمة "إسكندر" على الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه.

ووفقًا لموقع "فوينايا خرونيكا" الروسي المختص بتتبع العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فقد تم الإعلان عن إنذار الغارة الجوية بعد إصابة الصواريخ لأهدافها.

وأضاف الموقع: "وفقا لقنوات المراقبة الأوكرانية، يتم استخدام الصواريخ الباليستية مرة أخرى بسبب استحالة اعتراضها من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات الأوكرانية".

كما أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية في وقت سابق، بسماع دوي انفجارات في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه.