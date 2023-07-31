حقيقة ترخيص الحنطور والدرجات و"الكارو".. خبير مروري يكشف

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 162 (تابع) الصادر، الخميس 27 يوليو 2023 الموافق 9 محرم 1445، قرار وزارة الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008، إضافة أنواع جديدة من المركبات التي يلتزم أصحابها تركيب لوحات، تحمل رقم المركبة التي يتم من خلالها على بيانات ترخيصها، وهي عربة الركوب ترخيص الحنطور وعربة النقل "كارو" وعربة نقل الموتى وعربة اليد وجميع أنواع الدراجات.

عربة الركوب "حنطور".. قرارات جديدة من وزارة الداخلية

وعلق اللواء أحمد هشام الخبير المروري، على قرار إصدار لوحات مرورية لوسائل النقل البطيئة، موضحًا أن إلزام الدرجات الهوائية والعجل والحنطور بالترخيص وتركيب لوحات مرورية لا صحة له مطلقا.

وتابع: "ترخيص التوكتوك إجباري وأي توكتوك لا يتم ترخيصه يتم ضبطه من إدارات المرور"، مشددًا على ان الملصق الإلكتروني هو المرتبط بالقمر الصناعي وليس اللوحات المعدنية، ويمكننا من خلاله تحديد معدل الكثافات المرورية في الشوارع.

وأوضح أن الملصق الإلكتروني يساعد في ضبط السيارات المطلوبة جنائيا وأمنيا.

وجاء في الجريدة الرسمية:

وتُحدد ألوان لوحات مركبات النقل البطئ، على النحو التالي:

وحدد القرار ألوان اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع وأشكالها وأبعادها، ويكون لون أرضيتها رمادي والألوان بيضاء لعربات “حنطور” والكارو وعربات اليد ونقل الموتى.

وبالنسبة للدراجات بجميع أنواعها تكون أرضية اللوجات بالأبيض والأرقام بالرمادي.

وحددت المادة الثانية، أن هذا القرار يلغي ما يخالفه ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية، ويُذكر أن هذا القرار بتاريخ 27 يولية 2023.