الإثنين 31/يوليو/2023 - 09:16 م 7/31/2023 9:16:05 PM

احتفال الإسكندرية بالعيد القومى رقم ٧١ هذا العام له مذاق مختلف عن احتفالات الأعوام السابقة بسبب اهتمام المحافظ محمد الشريف بإشراك معظم فئات المجتمع السكندرى فى الاحتفالات التى استمرت ثلاثة أيام متتالية، وشعر بها مواطنو الإسكندرية بخلاف المشاركين فى الاحتفالات. بدأ المحافظ الاحتفالات بزيارة رواد الشواطئ وتوزيع الورود عليهم بحضور الدكتور محمد عبدالرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والشواطئ، كما عزفت الفرق الموسيقية العسكرية الأغانى الوطنية وتفاعل معها رواد الشواطئ، وقام المحافظ بمصافحة جميع المواطنين المشاركين، كما نظمت المحافظة حفلًا رائعًا تنظيميًا وفنيًا بفضل إعدادات الدكتورة إيمان شرف مدير العلاقات العامة التى أخرجت الحفل فى أفضل نسخة بالمقارنة بالأعوام الماضية، وشارك فى الحفل الذى أقيم بمكتبة الإسكندرية كورال فريق (جوانا) الفريق الرسمى للمحافظة والفنانون عمرو مصطفى وأحمد جمال وكارمن سليمان والشاعر هشام الجخ. تخلل الحفل كلمة للمحافظ أثنى خلالها على جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى مستعرضًا الإنجازات والمشروعات القومية التى تمت على أرض الإسكندرية خلال المرحلة السابقة. وأعرب عن أمله فى عودة الإسكندرية لسابق عصرها عروسًا للبحر الأبيض المتوسط. وعلى هامش الاحتفال أدارت الدكتورة إيمان شرف جلسة حوارية فى حب الإسكندرية شارك فيها أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية والفنانون لقاء سويدان وسما إبراهيم ومحمد محمود وبوسى شلبى والشاعرة أمانى محفوظ. الحفل حقيقة كان نموذجًا للاحتفالات الوطنية، حيث جمعت بين فقرات الغناء القديمة للفنان سيد درويش والأغانى الحديثة التى تحث على الانتماء وحب الوطن، بالإضافة إلى شاشة كبيرة عرضت إنجازات المحافظة والسيد الرئيس والمواقف الإنسانية للمحافظ خلال السنوات الأربع الماضية. حرص مدير القيادات الأمنية على حضور الاحتفال وكذلك رئيس المنطقة الشمالية العسكرية ورئيس جامعة الإسكندرية وقيادات الكنيسة المرقسية وقيادات العائلة المصرية ووكلاء الوزارات وقيادات المجتمع المدنى. الحفل فى مجمله يضاف إلى رصيد اللواء محمد الشريف ويرفع من شأن قيادات المحافظة لنجاحهم فى ربط الديوان والمواطنين فى موقف وطنى. ألف مبروك لشعب وقيادات الإسكندرية.

نقيب الصحفيين بالإسكندرية