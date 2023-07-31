رانيا يحيى عميداً لـ«النقد الفنى».. و«الشيوى» لـ«الفنون المسرحية» وإيمان يونس لـ«السينما»

ترقيات جديدة فى معاهد أكاديمية الفنون

أصدرت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون قراراً بتولى الدكتورة رانيا يحيى عمادة المعهد العالى للنقد الفنى، وذلك خلفاً للدكتور سامح صابر، والدكتور أيمن الشيوى عمادة المعهد العالى للفنون المسرحية خلفاً للدكتور مدحت الكاشف العميد السابق للمعهد، والدكتورة إيمان يونس عمادة المعهد العالى للسينما، وذلك خلفاً للدكتور محسن التونى العميد السابق للمعهد.

والأستاذة الدكتورة رانيا يحيى من خيرة المواهب العلمية والعملية فى الفن والموسيقى والصحافة والقانون، حصلت على الدكتوراه فى فلسفة الفنون من المعهد العالى للنقد الفنى، وقد منحتها اللجنة- التى ناقشت الرسالة- تقديراً عاماً «امتياز مع مرتبة الشرف الأولى»، وتم تعيينها على درجة وظيفية فى المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، حتى وصلت لدرجة الترقى، ثم أصبحت أستاذاً ورئيساً لقسم فلسفة الفن وعلومه لمدة 6 سنوات، لتتولى أخيراً منصب عميد معهد النقد الفنى.

وفى مجال الفنون، ذاعت شهرتها وظهر نجمها فى مصر والدول العربية بعد أن عزفت على آلة الفلوت بأوركسترا أوبرا القاهرة عام 1995، ولا تزال تقدم الكثير من فصول الإبداع وروعة الأداء، وفى 2016 صدر قرارجمهورى باختيارها «عضواً بالمجلس القومى للمرأة» منذ عام 2016، وإلى يومنا هذا وحازت مؤخراً على جائزة التفوق فى الفنون.

لها العديد من الكتب والابحاث العلمية منها «نغمة وحدوته»، «فؤاد الظاهرى مصرية الجذور وعالمية الإبداع، والمسرح البوليفونى فنون ما بعد الحداثة، وفرسان النغم فى السينما المصرية وغيرها من المؤلفات المهمة فى مجال البحث العلمى والفنون.

الدكتور أيمن الشيوى،من مواليد محافظة الدقهلية، حصل على بكالوريوس الإعلام، من جامعة القاهرة، قسم الإذاعة والتليفزيون، عام 1986م، كما حصل على بكالوريوس التمثيل والإخراج، من المعهد العالى للفنون المسرحية، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، عام 1991، وحصل على دبلوم الدراسات العليا، من قسم الإخراج الدرامى، بتقدير عام جيد جداً، عام 1993، ثم حصل على الماجستير والدكتوراه.

شارك فى العديد من الأعمال المسرحية والدرامية التليفزيونية والسينمائية، كما عمل مخرجاً بالتليفزيون المصرى، ثم بقطاع الإنتاج الدرامى باتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما عمل مصوراً ومخرجاً للأفلام التسجيلية بالهيئة العامة للاستعلامات، كما عمل أيمن الشيوى عميداً لكلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر، والمشرف العام على وحدة أكاديمية الفنون بالإسكندرية، عام 2011، وعضواً للجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة 2012. ويشغل منذ مارس الماضى منصب مدير المسرح القومى التابع للبيت الفنى للمسرح.

الدكتورة إيمان يونس، كانت تشغل منصب وكيل معهد السينما، وتشغل منصب عضو فى لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، كما أن لها العديد من الكتب والأفلام المستقلة فى مجال السينما.