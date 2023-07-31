وفاة عامل وشقيقته اختناقا بالغاز فى الساحل

لقى عامل وشقيقته حتفهم اختناقا بالغاز داخل منزلهم بمنطقة الساحل، وتم إيداع الجثتين داخل ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع تسرب غاز داخل شقة سكنيه بالساحل ووجود متوفين ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان البلاغ ، وبالفحص عثر علي جثتين لعامل وشقيقته وتبين وفاتهما اختناقا بالغاز ،و كشفت التحريات الأولية عن عدم وجود شبهه جنائية

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف علي ملابسات الواقعة ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

وفى سياق، اخر قررت نيابة شبرا، إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة الشقق بأسلوب "التسلق"، اعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق المغلقة عقب مراقبتها وبيع المسروقات لأحد التجار على علم أنها من متحصلات سرقة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا، وبحوزتهما مبلغ مالى لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة سور حديدى من داخل عقار، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق"، وأقرا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية"، وأضافا بأن المبلغ المالى من متحصلات واقعة سرقة.