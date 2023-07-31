317 ألفا و550 مستفيدا بمبادرة 100 يوم صحة بأسيوط

بعد مرور 36 يوماً

قال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط أنه تم توقيع الكشف الطبي على 317 ألفا و550 مستفيدا ومستفيدة بعد مرور 36 يوما حتى الآن منذ بداية أعمال حملة 100 يوم صحة بالمحافظة والتي تهدف إلى تكثيف أعمال المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة الحملة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن عدد المنتفعات بالوحدات الثابته والمتنقله 65 ألفا و305 مستفيدين بخدمات تنظيم الأسرة منذ انطلاق حمله 100 يوم صحة و145 ندوة إعلامية بـ4780 مستفيدا ومستفيدة من ندوات التوعية الإعلامية مضيفاً إنه تردد على القوافل العلاجية منذ بداية المبادرة 8128 وأن المحولين إلى المستشفيات 24 والمترددين على مبادرة 100 يوم صحة 2522 والمحولين إلى المستشفيات الـ 21 بإجمالى مترددين 10 آلاف و650 مواطن وإجمالى المحولين 45 مواطنا للمستشفيات لاستكمال الفحوص وإجراءات العلاج.

كان عصام سعد محافظ أسيوط أكد استمرار فعاليات حملة 100 يوم صحة بكل مراكز ومدن وقرى المحافظة طوال أيام الحملة، لاستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين مطالبًا الفرق والأطقم الطبية، المشاركة في الحملة ببذل المزيد من الجهد والعطاء، لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وخاصة خدمات المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لفعاليات الحملة بمختلف مواقع العمل وتوجيه رؤساء المراكز والمدن لتقديم كافة الدعم والتسهيلات للحملة.

ودعا المحافظ ؛ المواطنين إلى ضرورة الاطمئنان على أنفسهم بالمتابعة المستمرة وقياس السكر والضغط، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية موضحاً أن الحملة تأتي استكمالا للمبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، والتي تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم، مع ضمان إتاحة جميع الخدمات الطبية على مستوى عال من الجودة، والتأكيد على تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان وصول الخدمات للمنتفعين في جميع المناطق، وبخاصة الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، لافتا إلى ضرورة تكثيف الإجراءات والخدمات الطبية، من خلال الانتشار في تقديم الخدمات الصحية وتفعيل كافة المبادرات الرئاسية والبدء في المبادرات المستحدثة وإجراء مسح طبي وتوفير الدواء والعلاج للمرضى، وتكثيف وتفعيل الأعمال الوقائية والخدمات البيئية ونشر الوعي الصحي في مجال الصحة الإنجابية، فضلًا عن تحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية والعامة والنوعية لاستكمال العلاج واجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة.