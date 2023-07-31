منهم مديريتي الصحة والتربية والتعليم.. محافظ القاهرة يحدد 4 فئات مستثناة من العمل أون لاين

أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، كتاب دوري يتعلق بتنظيم العمل بديوان عام واحياء ومديريات محافظة القاهرة ، بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والسماح بالعمل من المنزل يوم الاحد من كل اسبوع خلال شهر اغسطس 2023 وذلك على النحو التالي :

يكون العمل من المنزل on line يوم الاحد من كل اسبوع خلال شهر اغسطس 2023 لكافة العاملين بديوان عام المحافظة والاحياء والمديريات والهيئات والشركات على ان يستثنى من ذلك :

1- مديريتي الصحة والتربية والتعليم ويكون لمديري هاتين المديريتين السلطة التقديرية في تقرير ما يراه مناسبا بشان السماح لبعض فئات العاملين بالعمل من المنزل يوم الاحد من كل اسبوع ، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة

2- شاغلي الوظائف القيادية بالديوان العام والاحياء والمديريات والهيئات والشركات

3- غرف العمليات وادراة الازمات بالديوان العام والاحياء والمديريات والهيئات والشركات

4- المختصين برصد مخالفات البناء والتعامل معها والتعديات على املاك الدولة والاراضي الزراعية بالاحياء ومديرية الزراعة والادارات التابعة لها

وقد شدد محافظ القاهرة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة التي تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء ، ووجه سيادته السادة نواب المحافظ بمتابعة تنفيذ الاجراءات وتذليل اي معوقات تواجه تنفيذها.

الجدير بالذكر ان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أكد على أهمية وجود تنسيق بين وزارتي الصحة والكهرباء لمنع قطع الكهرباء عن المستشفيات مع الزام المستشفيات بوجود مولدات احتياطية مؤكدا على قيام اللجنة المشكلة للمرور على المنشآت الصحية بالتأكد من وجود مصدرين للكهرباء حرصا على صحة وحياة المواطنين .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير الطاقة حرصًا على مصلحة المواطنين

وطالب محافظ القاهرة شركات الكهرباء بعرض تقرير يومى عن نتائج تخفيف الأحمال بالإضافة الى عمل ندوات تعريفية في الأحياء والنودادى بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيكون هناك متابعة مركزية من غرفة العمليات بالمحافظة لما تم من إجراءات، مشدداً على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية بنسبة ٧٥% مع مراعاة عدم تأثير ذلك على السلامة العامة للمواطنين، مع فصل إنارة كافة الإعلانات المضيئة على جميع الطرق الرئيسة والفرعية والكبارى والمحاور وأعلي العقارات فى تمام التاسعة مساء .

شهد الاجتماع اللواء ابراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. ابراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، وم. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، وم . حازم الأشمونى السكرتير العام ومديري المديريات ورؤساء الهيئات والأحياء .