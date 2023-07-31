حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق والأسعار بالإسماعيلية ‏‎

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

‏‎حيث أسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز السياحية لحيازته كمية من الدقيق البلدى المدعم بدون وجه حق، بكمية تقدر عدد 4 شكائر دقيق، وزن الشكارة الواحدة 50 كجم.

بالإضافة لتحرير 52 محضرا تموينيا متنوعا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، فيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن 12 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 2 محضر للبيع بأزيد من السعر، و11 محضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر ذبح خارج السلخانة (لحوم مكشوفة)، ومحضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق.

‏‎وفى مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 4 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد 7 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و6 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و3 محاضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر عدم وجود سجل بالمخبز.

إشارة مهندس عبدالحميد حسين مدير الرقابة التموينية بالإسماعيلية أن جهاز الرقابة والمتابعة بالمحافظة يعمل على مدار اليوم وهناك تكليف إلى كافة مكاتب التموين بالمتابعة وعمل تقرير يومى بكافة الضبطيات وعرضها على وكيل وزارة التموين ثم عرضها على الوزير المحافظ فهمى بشارة وقرر عمل أرقام، للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية

رقم مباحث التموين/ 3911010

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ 3107202

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ 19588

جاء ذالك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدى لاحتكار السلع والغش التجاري.