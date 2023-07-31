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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أسباب غياب نيللي كريم عن العرض الخاص لـ" ع الزيرو"

نيللي كريم
نيللي كريم

أثارغياب النجمة نيللي كريم  عن العرض الخاص لفيلم "ع الزيرو"، فضول الكثير، وتحدث البعض عن وجود خلاف بين النجمة نيللي كريم وبطل العمل الفنان محمد رمضان، ولكن  المنتج جمال العدل وحسم الأمر.

وقال "العدل" خلال مؤتمر العرض الخاص لفيلم ع الزيرو: نيللي كريم في اليونان ومش هتكون موجودة في عرض الخاص لفيلم بـ دبي أو السعودية بسبب سفرها.

العرض الخاص لفيلم ع الزيرو

وكان صناع فيلم ع الزيرو لـ محمد رمضان، والفنانة نيللي كريم بالعرض الخاص للفيلم، وذلك أمس الأحد بإحدى السينمات الكبرى بمول مصر، استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائي يوم 2 أغسطس المقبل.

وحرص مجموعة من نجوم الفن على حضور هذا الاحتفال، حيث حضر إلى ريد كاربت الفيلم كل من المنتج جمال العدل، والسيناريست مدحت العدل، والفنان جمال سليمان، والفنان إسلام إبراهيم، والفنان أحمد وفيق.

قصة فيلم ع الزيرو

تدور قصة فيلم ع الزيرو في إطار من الحركة والتشويق، حول حمزة وهي الشخصية التي يقوم بدورها الفنان محمد رمضان، الملقب بـ دراجون، ولديه طفل مع مرور الوقت يكتشف إصابته بالسرطان، ويسعى لعلاجه منه ولكن حالته المادية متعثرة، فيضطر أن يدخل في عالم تجارة الأعضاء البشرية.

أبطال فيلم ع الزيرو

يضم فيلم ع الزيرو، في بطولته مجموعة من أبرز النجوم، منهم: محمد رمضان، نيللي كريم، إسلام إبراهيم، جومانا مراد، خالد الصاوي، شريف دسوقي، منذر مهران، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل.

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