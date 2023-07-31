ماجدة خير الله توجه رسالة قاسية لـ أبطال "سيب وأنا أسيب "

انتقدت الناقدة الفنية ماجدة خير الله ، أبطال مسلسل سيب وأنا أسيب بشكل عام كما وجهت بشكل خاص رسالة للفنانة هنا الزاهد بعد مشاركتها في المسلسل، بطولة الفنان أحمد السعدني .

ونشرت خير الله عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" بوست وقالت فيه:"أعتقد أنه آن الآوان كي تفكر هنا الزاهد، في الحصول على ورش أو دروس في فن الأداء، وطرق استخدام الصوت، وفق كل شخصية تؤديها، لأنها ومن خلال عدة أدوار متتالية تبدو وكأنها تلعب نفس الشخصية، بنفس الشعر والماكياج والانفعال، ولكن الإضافة في مسلسل سيب وأنا أسيب هو استخدامها للشتائم، واستقبالها لها بصدر رحب!.

وأستكملت ماجدة خير الله حديثها قائلة ": أعتقد أن كلمة يا منتن، التي تصف بها زوجها أحمد السعدني، تدخل في نطاق الإباحة وقلة الأدب، وليس فيها ما يضحك على الإطلاق!، في الحلقتين الأولى والثانية، كان محمد جمعة متألقًا في أداء شخصية المحامي الغلبان، الذي يشعر بالدونية أمام المحامي الفخيم نبيل نور الدين، إلا أن تركيب شخصية المحامي سرعان ما تعثرت.. أصبح يخاف من زوجته بمجرد أن تتحدث له في الموبايل، في أداء لا يؤدي للاضحاك!.

تفاصيل أحداث مسلسل سيب وأنا أسيب

تدور أحداث مسلسل سيب وأنا أسيب حول إحدى مصصمات الأزياء وناشطة على السوشيال ميديا، تجد نفسها مضطرة للعودة على وجه السرعة إلى مسقط رأسها الإسكندرية مع الفنان الذي ارتبطت به، وتحاول تغطية الأكاذيب التي أخبرته بها وذلك في إطار اجتماعي كوميدي.

ومسلسل سيب وأنا أسيب، من بطولة كل من: هنا الزاهد وأحمد صلاح السعدني ومن تأليف رنا أبوالريش بمشاركة منة فوزي وإخراج وائل إحسان ويشارك معهم أيضا محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، ساندي، دنيا سامي، محمود السيسي، يارا جبران، كارلوس عازار، هنادي مهنا.

ويتم عرض حلقتين من مسلسل سيب وأنا أسيب كل يوم سبت، والمسلسل مكون من ١٠ حلقات.