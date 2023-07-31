أورتيجا يصدم مطربي المهرجانات ويكشف عن أعماله القادمة "خابوا أوي"

أعرب المطرب الشعبي أورتيجا من خلال تصريحات له، عن النجاح الكبير الذي حققه في مجال المهرجانات الشعبية أثناء المرحلة الأخيرة، مشيرًا إلى أن "مطربي المهرجانات خابوا أوي وعاوزهم يشدوا حيلهم".

أورتيجا

أورتيجا عن مطربي المهرجانات"خابوا أوي وعاوزهم يشدوا حيلهم"

كشف أورتيجا، من خلال ظهوره مع رؤيا مصر قائلا: "نحن الآن في مجال المهرجانات خيبنا الناس القديمة كلها اصبحوا ليس لديهم آي شغف مثل زمان وقت المنافسات والتحدي، لكن في الوقت الحالي مطربي المهرجانات خابوا أوي وعاوزهم يشدوا حيلهم".

أورتيجا

أورتيجا واوكا

أورتيجا "أنا وأوكا أول ناس أسسوا المهرجانات الشعبية"

وتابع أورتيجا معلقا: "أنا وأوكا أول ناس أسسوا المهرجانات الشعبية، واتظلمنا بسبب وجود أغاني بها ألفاظ لا تليق بالجمهور وقالوا أحنا صحاب هذه الأغاني".

أورتيجا واوكا

أورتيجا يؤكد على تعاونه مع أوكا في عمل جديد

وحرص أورتيجا، علي تأكيد نيته في التعاون مرة أخرى مع صديقه أوكا بعد أن حققا نجاحا مهولا في بداية ظهورهما، قائلا: "أوكا أخويا وحبيبي وبنتكلم ومفيش أي خلافات بيننا لكن كشغل مفيش أي شىء ومنعرفش بكرة مخبي لينا ايه".

أورتيجا

أورتيجا يعلق على أغاني محمد رمضان

كما تحدث عن رأيه في أغاني الفنان محمد رمضان، قائلا: "في الحقيقة هو ممثل جامد جدا ودخل في منطقة الأغاني وطور من نفسه بشكل كبير وبيلعب حاليا في مزيكا عالمية وماشي في طريقه هدفه بشكل صحيح".

https://fb.watch/m7ipBuk-a8/?mibextid=Nif5oz