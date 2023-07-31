رانيا فريد شوقي في ذكرى ميلاد وحش الشاشة: "مش شايفة حد يقدر يجسد سيرته"

أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي عن ذكرى ميلاد والدها الفنان الراحل فريد شوقي قائلة "بابا مفهومه عن الفن أنه لازم يخدم المجتمع ويقدم رسالة"، مشيرا لعدم اقتناعها بالسينما حاليا.

رانيا فريد شوقي

رانيا فريد شوقي "ساعات بحمد ربنا إن هو مش موجود"



أوضحت رانيا فريد شوقي من خلال تصريحات لها في مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا قائلة: "ساعات بحمد ربنا إن هو مش موجود، عشان ميشفش الحالة اللي موجودة حاليًا".

رانيا فريد شوقي

رانيا فريد شوقي عن والدها "مفهومه عن الفن انه لازم يخدم المجتمع"

وتابعت رانيا فريد شوقي معبرا : "بابا مفهومه عن الفن كان مختلف أنه لازم يخدم المجتمع ويقدم رسالة وأنا بقول عليه دايمًا إنه مؤسسة".

رانيا فريد شوقي

رانيا فريد تشوقي تكشف عن عدم اقتناعها بالسينما حاليا

وأشارت رانيا فريد شوقي معلقه: "السينما أكبر مما يحدث حاليًا هي مش أكشن بس، السينما يعني جعلوني مجرمًا وكلمة شرف وبالوالدين احسانا، وكان كاتب مسلسل روبابكيا وملحقش يعمله وقدم الدور الفنان فؤاد المهندس، وكان بيحضر فيلم هو ومحمد هنيدي وكان دايما عنده أفكار وكان عنده فيلم لأحمد زكي".

وأكملت رانيا فريد شوقي حديثها قائلة: "فريد شوقي قدم نجوم كتير ما بين إنتاج وإخراج وتأليف وهو على فراش الموت كان بيقول في أدوار لسه معملتهاش وكان حبه للفن ملوش حدود".

وحول تجسيد شخصيته في عمل فني، قال: "مش شايفة حد من الموجودين يقدر يجسد سيرة والدي، وفريد شوقي له كاريزما خاصة والهيكل الجسماني مختلف وعشان كده لقب بملك الترسو".