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الإثنين 31 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال يقتحم منطقة أثرية في نابلس وبحريته تهاجم الصيادين قبالة غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الموقع الأثري في بلدة "سبسطية" شمال محافظة "نابلس" بشمال الضفة الغربية المحتلة.

 

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وقالت مصادر فلسطينية في "نابلس" إن قوات الاحتلال اقتحمت الموقع الأثري في البلدة، واعتلى قناصتها أسطح البنايات المرتفعة. 

بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر قبالة غزة

على صعيد آخر، هاجمت بحرية الاحتلال مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر قبالة غزة. 

وقالت وكالة أنباء "وفا" الرسمية الفلسطينية إن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة وخراطيم المياه بشكل كثيف صوب مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، ومنعت الصيادين من سحب شباكهم؛ ما أجبرهم على العودة إلى ميناء الصيادين. 

وتتعمد بحرية الاحتلال بشكل يومي استهداف الصيادين في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

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