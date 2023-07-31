تداول 560 شاحنة خضروات وفواكه بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، اليوم الإثنين، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 11000 طن بضائع عامة، ومتنوعة و560 شاحنة بضائع، و 580 سيارة.

حيث شملت حركة الواردات 1500 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 213 شاحنة بضائع و497 سيارة وشملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع عامة و متنوعة و347 شاحنةبضائع و83 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى Suvari Reis وامل والقاهرة و تغادر الميناء السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت الميناء بالأمس السفينتين امل والقاهرة.

كما يشهد ميناء نويبع البحرى تداول 1800 طن بضائع عامة ومتنوعة و160 شاحنة بضائع وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج .

وشهد ميناء بورتوفيق وصول 420 سيارة بوزن 850، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 922 راكبا بموانيها .

