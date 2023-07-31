تشييع جثمان نجل حسن يوسف بمسجد الشرطة.. اليوم

يشيع جثمان الراحل عبدالله حسن يوسف، نجل الفنانين حسن يوسف وشمس البارودي، ظهر اليوم، الاثنين، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتوفي أمس، الأحد، عبدالله نجل الفنان حسن يوسف، والفنانة شمس البارودي، غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين.

من هو عبدالله حسن يوسف؟

يُذكر أن عبد الله حسن يوسف هو ابن الفنان الكبير حسن يوسف، وهو الابن الأصغر له وللفنانة المعتزلة شمس البارودي.

ودرس عبد الله حسن يوسف الطيران في أوكرانيا والإعلام في بيروت، ولم يدخل مجال التمثيل مثل شقيقه الأكبر عمر.

جدير بالذكر أن الفنان حسن يوسف له أربعة أبناء، هم: ناريمان ومحمود وعمر وعبد الله الذي فارق عالمنا أمس.