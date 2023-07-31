جدول مباريات اليوم الإثنين 31 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الإثنين الموافق 31 يوليو 2023، إستئناف مباريات الجولة الثانية من البطولة العربية، وذلك بإقامة 4 مباريات مشتعلة، في البطولة المقامة بالسعودية وتستمر حتى 12 أغسطس القادم.

ويأتي علي رأس أبرز مباريات اليوم الهامة، مواجهة الزمالك ونظيره الشباب السعودي، والتي سيخوضها الفارس الأبيض بحثًا عن حسم التأهل وتحقيق الفوز الثاني علي التوالي بعد فوزه بالجولة الأولي علي الاتحاد المنستيري التونسي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

شباب بلوزداد الجزائري أمام الوحدة الإماراتي، وتنطلق الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT EXTRA 1 HD.

الزمالك ضد الشباب السعودي، وتنطلق الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT 1 HD، وقناة ssc5.

الكويت الكويتي أمام الرجاء المغربي، وتنطلق الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT EXTRA 1 HD.

النصر السعودي ضد الاتحاد المنستيري التونسي، وتنطلق الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT 1 HD، وقناة ssc5.