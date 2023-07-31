الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حسن مصطفى مساعدًا لوزيرة التضامن للاستثمار وتنمية الموارد

حسن مصطفى عبد العزيز
حسن مصطفى عبد العزيز مساعد وزيرة التضامن

أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتعيين حسن مصطفى عبدالعزيز السيد مساعدًا لوزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد بوزارة التضامن الاجتماعي لمدة عام تبدأ من تاريخ الأول من يوليو 2023.

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ويتولى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد وضع خطط تنمية موارد الوزارة من خلال تحسين الاستفادة من أصولها، وتعظيم عوائدها لإعادة استخدامها في أهداف تنموية واجتماعية، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد اللوائح والإجراءات التنفيذية اللازمة لحوكمة تنمية الموارد والاستثمار بالوزارة.

وتعمل الوزارة في الوقت الحالي على التوسع في شراكتها مع القطاع الخاص وكافة القطاعات الأخرى للدفع بتحسين وضع الوزارة الاقتصادي والعمل على تحسين خدماتها، وتحديث عمليات الميكنة التي بدأت في الاهتمام بها منذ أعوام قليلة.

الجدير بالذكر أن حسن مصطفى حاصل على ماجستير في التخطيط للتنمية المستدامة، وباحث دكتوراه في إدارة الأزمات والمخاطر بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة.

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