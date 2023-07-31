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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الملياردير بيتر ثيل يعرض على موظفيه مكافأة ألف دولار للسكن قريبًا من العمل

الملياردير بيتر ثيل
الملياردير بيتر ثيل

عرض مؤسس PayPal الملياردير بيتر ثيل  على موظفيه مكافأة شهرية قدرها 1000 دولار إذا سكنوا في شقة بالقرب من المكتب.

ونقلت  صحيفة «بيزنس إنسايدر» عن مايكل جيبسون المستثمر في الشركات الناشئة، والموظف السابق لدى ثيل قوله: عاش تيل على بعد 365 متراً تقريباً من مكتب سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، وشجع موظفيه على العيش بالقرب من مكان العمل.

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فوائد

ووفقاً لجيبسون، من خلال تجربته رأى ثيل الفوائد التي تعود على الشركة أيضاً من وجود هذه الميزة.

ويعتقد ثيل أن الموظفين الذين يحصلون على المكافأة، ويسكنون بالقرب من العمل كانوا أكثر استعداداً للبقاء لوقت متأخر في المكتب، كما لا يمانعون في حضور اجتماعات غير مجدولة خلال عطلات نهاية الأسبوع.

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