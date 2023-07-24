السعودية.. موعد صرف مكافأة الطلاب 1445

موعد صرف مكافأة الطلاب المدارس لعام 1445، يعد محل اهتمام الكثير من الطلاب في المملكلة العربية السعودية، حيث تعمل المكافأة على تحفيز الطلاب ورفع مستواهم التعليمي، بشكل ملحوظ، ولكن للحصول على تلك المكافأة يجب أن يتوفر في الطالب عدة شروط.

موعد إيداع مكافأة الطلاب بالسعودية

وسيتم إيداع مكافأة الطلاب في حساباتهم في اليوم 27 من كل شهر ميلادي، وفي في حال تزامن يوم صرف المكافأة مع يوم عطلة رسمية، سيتم تأجيل الصرف لليوم التالي أو تقديمه وفقًا للتاريخ المحدد، حيث تقوم المملكة بتوفير الدعم في أوقات محددة وثابتة من كل شهر.

شروط الحصول على مكافأة الطلاب المدارس في السعودية

أن يكون الطالب متفوقًا دراسيًا

الطالب سيكون سعودي الجنسية

استمرار الطالب في الدراسة والمتابعة الجيدة.

أن يحصل الطالب على الدرجات اللازمة بغية الحصول على المكافأة.

كيفية الاستعلام عن مكافأة الطلاب عبر نظام نور

في البداية الدخول على منصة نور من هنا

يجب بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور

إدخال رمز التحقق المطلوب.

النقر على زر تسجيل الدخول.

يجب الدخول إلى خدمة المكافآت والإعانات.

الضغط على عرض مسيرات المكافآت

يجب إدخال معلوماتك الشخصية كطالب، والنقر على بحث.

أخيرًا ستظهر لك تفاصيل ومعلومات المكافأة.

نظام نور لنتائج الطلاب

تجدر الإشارة إلى أنه يعد أن نظام نور لنتائج الطلاب هي المنصة الوحيدة لوزارة التعليم في المملكة، المتخصصة في إظهار نتائج الطلبة، حيث يمكن للطلبة والطالبات معرفة نتائجهم مباشرة بعد اعتمادها من مدير المدرسة عبر نور برقم الهوية، وذلك عن الطريق الدخول إلى المنصة برقم الهوية وكلمة المرور.