مديرية زراعة سوهاج تطبق منظومة "الزراعة التعاقدية" العام الجاري

صرح الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بسوهاج بأنه في ظل ما تولية الدولة والقيادة السياسية من اهتمام بقطاع الزراعة والتى تمثل عصب التنمية والركيزة الاساسية للاقتصاد وبهدف تأمين مخزون من الحاصلات الزراعية الاستراتيجية

وتحت رعاية الوزير السيد القصير وزير الزراعة و الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية فقد بدأت وزارة الزراعة في تطبيق خطة تأمين للحاصلات الاستراتيجية بهدف ضمان زراعتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها وذلك من خلال التوسع في التعاقدات مع المزارعين لزراعة عدد من المحاصيل الاستراتيجية وتوريدها الي الجهات المختلفة المتعاقدة مع الوزارة وبأسعار عادلة تحقق هامش ربح جيد للمزارعين حيث يتم التعاقد علي شراء المحصول من المزارع قبل بداية موسم الزراعة مما يؤمن للمزارع قناة تسويقية مضمونة لتسويق انتاجه وبسعر عادل لعدد من المحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة الصفراء وفول الصويا والاعلاف والسمسم والمحاصيل الزيتية

وبهدف التسويق لنهج ومنظومة الزراعة التعاقدية بمحافظة سوهاج تقوم مديرية الزراعة بسوهاج بالتعاون مع مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة برئاسة الدكتورة هدي رجب بعقد العديد من الندوات الارشادية وورش العمل التوعوية للزراع لتوعية المزارعين بأهمية الزراعات التعاقدية وما يترتب عليها من مصلحة مشتركة للمزارع والدولة وبما يضمن التصدي لاستغلال وجشع التجار المتعاملين في الحاصلات الزراعية الي جانب تأمين الكميات اللازمة من المحاصيل لتحقيق الامن الغذائي للبلاد.. هذا وقد بلغت مساحة الذرة الشامية بالمحافظة ١٦٧٠٥٧ فدان والذرة الرفيعة ٩١٢٢١ فدان والسمسم ٧١٧ فدان والفول السودانى ٥٢٧ فدان ...وبلغت مساحة فول الصويا ٨٨٢ فدان وعباد الشمس ٣٠٠ فدان....