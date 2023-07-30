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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

اصنعي كيكة الرفايلو المميزة بمذاقها اللذيذ

كيكة الرفايلو
كيكة الرفايلو

كيكة الرفايلو من ألذ وصفات الحلويات بجوز الهند المميزة بطعمها ورائحتها الطيبة جداً، من الكيكات الشهية، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها.

كيكة الرفايلو

مقادير كيكة الرفايلو


- للتغليفة :
كريمة : 2 ظرف (بودرة)
حليب : كوب (بارد)
القشطة : علبة
جوز الهند : حسب الحاجة
كراميل : حسب الرغبة
- دقيق : 2 كوب
- البيض : 4 حبات
- الزيت : نصف كوب
- سكر : كوب
- حليب : كوب
- الفانيليا : ملعقة كبيرة
- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

اخفقي البيض مع الفانيليا والسكر في الخلاط حتى يصبح المزيج كريمي القوام، ثم أضيفي كوب الحليب.
أضيفي الدقيق مع البيكنج باودر بالتدريج، ثم قومي بالعجن وصبي الخليط في قالب مدهون في فرن وسط من تحت لمدة 20 دقيقة، ثم أشعلي النار من فوق لمدة 10 دقائق واتركيها تبرد.
اخفقي الكريمة البودرة مع الحليب حتى يثقل القوام، وأضيفي القشطة، وغطي بها الكيكة ورشي عليها جوز الهند وزينيها بالكراميل.

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