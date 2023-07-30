أغنية غروب لحمزة نمرة تجتاز الـ 700 ألف مشاهدة عبر يوتيوب

سجل الفنان حمزة نمرة بأغنيته الجديدة “غروب”، أكثر من 700 ألف مشاهدة خلال 3 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية غروب حمزة نمرة

كانت الأغنية ضمن ألبوم حمزة نمرة “رايق”، والذي سيطرحه تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، من كلمات محمود فاروق، ألحان حمزة نمرة توزيع:أندريه مينا.

وتقول كلماتها “خدني طريقي لقيتني ماشي قصاد البحر والموجة تضحكلي وتقول لي والله زمان والشمس ليا بتبتسم وبتسيب المكان وانا ليه في توهة الدروب بشوفك في الغروب وكل شيء جميل واشتاق لصوتك كل يوم واكلم النجوم وافضفضلك يا ليل خدني حنيني لقيتني في خيالي بفتكرك واشتاق وكلامنا ولقانا واللهفة والأشواق والحب من أول لقى ودموع آخر فراق وانا ليه في توهة الدروب بشوفك في الغروب وكل شيء جميل واشتاق لصوتك كل يوم واكلم النجوم وافضفضلك يا ليل جوايا ليكي اللي لسه ما قلتهوش علشان كلام الحب كله ما يوصفوش ولو قلوب الناس تغيرها الحياة أنا حبي ليكي الزمن ما يغيروش”.

اختار حمزة نمرة إسم “رايق” للألبوم ليكون عنوانًا للمضامين الاجتماعية المختلفة التي يحملها الألبوم لمستمعيه، كما كتب حمزة على حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويرت”، قائلًا:"رايق قليل اوي اللي عرف يوصل للحالة دي.

وتابع" كل حاجة حوالينا بقت بتزود القلق.. تفتح موبايلك وتقلب في صور الناس وأخبارهم تحس إنك في سباق وكله سابقك و متأخر وفايتك كتير أوي.. لازم تجري عشان يادوب تحصلهم..لكن مهما جريت أو أنجزت برضه حاسس إنه مش كفاية، يمكن قدراتك وظروفك مش دايماً مساعداك. او يمكن مكتوبلك حاجة احسن"

واختتم حديثه “ أنا سميت الألبوم ده رايق عشان أنا فعلاً عايز أكون رايق، و عايز أبطل قلق.. ف لحظة كده وقفت وقلت لنفسي: ليه لازم أجري أصلاً! ومين قال إني في سباق.. مش فايتني كتير ولا حاجة.. خليني رايق.. رايق وتقيل وراسي.. أغنية رايق لكل واحد قرر يبطل جري و يمشي على مهله.. ويستمتع بالطريق معايا”.

ألبوم رايق لـ حمزة نمرة يحتوي على 13 أغنية بانواع غنائية وموسيقية جديدة، ومقرر طرحه تدريجيا طوال فترة الصيف.