شاهد.. سياح إيطاليون يحتفلون بالثقافة المصرية ويرقصون على أنغام "سطلانة" في شرم الشيخ

في لحظة مميزة من التواصل الثقافي والفني، قامت مجموعة من السياح الإيطاليين بالاحتفال بالثقافة المصرية وتجربة الفن الشعبي المصري عن كثب، حيث رقصوا وغنوا على إيقاعات أغنية "سطلانة" الشهيرة للفنان عبد الباسط حموده والفنان محمود الليثي والفنان حمدي بتشان والفنان حسن الخلعي في إحدى البازارات السياحية النابضة بالحياة في مدينة شرم الشيخ الساحرة.

وكان المشهد ملفتاً للنظر، حيث أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، السياح الإيطاليين وهم يستمتعون بالأجواء الفريدة والحماسية التي تتميز بها أغنية "سطلانة". وقد أدرك هؤلاء السياح أهمية الفن الشعبي في مصر وكيف يُمثّل تعبيراً عن هوية الشعب المصري الغنية بالتراث والثقافة.

تتميز أغنية "سطلانة" بالإيقاعات المبهجة والكلمات البسيطة والمُلهِمة، وهو ما جعلها تحظى بشعبية واسعة داخل مصر، وبعد انتشارها على نطاق واسع تخطت حدود البلاد وصولاً إلى قلوب الجمهور العالمي.