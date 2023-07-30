عمرو دياب| أسعار تذاكر حفل مارينا وطريقة الحجز

يواصل الهضبة عمرو دياب سلسلة حفلاته الساحلية بليلة جديدة في مارينا، وذلك ضمن جولته الصيفية في عدد من الدول العربية.

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في مارينا 2023

ومن المقرر أن يقام حفل مارينا في الـ 11 من أغسطس القادم، داخل جولف بورتو مارينا

وتراوحت أسعار التذاكر بين 600 و 00 ألف جنيه (بحد أدنى 10 أسخاص)

كان قد أحيا عمرو دياب أحدث حفلاته الغنائية في مراسي، والتي شهدت حضور كامل العدد الذين اختاروا اللون الأبيض كزي موحد للحفل.

وكانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ عمرو دياب من خلال أغنية “والله أبدًا”، التي قدم فيها أجزاء من قصيدة للشاعر الكبير ابن زيدون.

بجانب أغنية خلص على قلبي عبر المنصة الموسيقية الشهيرة “أنغامي”، من كلمات محمد البوغة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي.

تقول كلمات أغنية “خلص على قلبي:

قربك يتاخد دوا من غير ما أسأل دكتور

غيرك عندي ولا الهوا لا هلف معاك ولا أدور

أنت الحلوين كلهم بجمالهم على بعضهم

جيت أنت وسفرتهم من غير ختم وباسبور

خلص على قلبي كمان خلص ده الدلع اللي بيجي يخلص

أعلى لي كمان علي العالي يا جايب من الآخر ومخلص

يا معلي في نفسيتي ومخلي مزاجي تمام

أنا طول ما أنت في دنيتي رايق ١٠٠ سنة قدام

واللي زمان أنا شفتهم عجبوني وعجبتهم

جيت أنت وزعلتهم يالا أهي كانت أيام