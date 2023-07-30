الأحد 30 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ بالوفد غدًا.. لجان الوفد بالمحافظات تؤيد ترشيح عبدالسند يمامة لرئاسة الجمهورية

غدا بالوفد
غدا بالوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الإثنين، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها:"لجان الوفد بالمحافظات تؤيد ترشيح عبدالسند يمامة لرئاسة الجمهورية".

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إسماعيل هنية يكشف عن لغة الاجتماع بين الفصائل هذه المرة (شاهد)

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بالإجماع.. لجان الوفد بالمحافظات تؤيد ترشيح د. عبد السند يمامة فى الانتخابات الرئاسية

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

"العلمين" تحتضن الفصائل الفلسطينية للم الشمل

"أبومازن" يثمن دور مصر والرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية

"مدبولي": ملتزمون بتوفير دعم إسكان محدودي الدخل

ساعة واحدة للفصل بحد أقصى مرتين يوميا: اليوم .. إعلان جدول قطع الكهرباء في المدن والقرى 

قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة.. مصرع طالب ثانوية عامة غرقا في الإسكندرية

الجيش السوداني يتهم "الدعم السريع" بقصف المدنين ومقتل 5 بينهم 4 أطفال 

 

غدا بالوفد 

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رئيس الوفد يلتقي نواب الحزب الثلاثاء ورؤساء لجان المرأة والشباب الأربعاء والخميس القادمين

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