اقرأ بالوفد غدًا.. لجان الوفد بالمحافظات تؤيد ترشيح عبدالسند يمامة لرئاسة الجمهورية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الإثنين، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها:"لجان الوفد بالمحافظات تؤيد ترشيح عبدالسند يمامة لرئاسة الجمهورية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

"العلمين" تحتضن الفصائل الفلسطينية للم الشمل

"أبومازن" يثمن دور مصر والرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية

"مدبولي": ملتزمون بتوفير دعم إسكان محدودي الدخل

ساعة واحدة للفصل بحد أقصى مرتين يوميا: اليوم .. إعلان جدول قطع الكهرباء في المدن والقرى

قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة.. مصرع طالب ثانوية عامة غرقا في الإسكندرية

الجيش السوداني يتهم "الدعم السريع" بقصف المدنين ومقتل 5 بينهم 4 أطفال