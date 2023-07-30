الأيتام‭ ‬وقسوة‭ ‬الحياة



‮«‬مروة‭ ‬سامى‭ ‬عبدالعليم‭ ‬محمود‮»‬‭ ‬توفى‭ ‬زوجها‭ ‬منذ‭ ‬9‭ ‬سنوات،‭ ‬رحل‭ ‬السند‭ ‬الوحيد‭ ‬وترك‭ ‬خلفه‭ ‬الأم‭ ‬وأطفالها‭ ‬الصغار‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬ظروف‭ ‬الحياة‭ ‬القاسية‭ ‬والأمراض‭ ‬المؤلمة،‭ ‬الأطفال‭ ‬هم‭ ‬‮«‬ريتاج‮»‬11‭ ‬عاماً‭ ‬طالبة‭ ‬فى‭ ‬الصف‭ ‬الخامس‭ ‬الابتدائى،‭ ‬و«أحلام‮»‬‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬طالبة‭ ‬فى‭ ‬الصف‭ ‬الرابع‭ ‬الابتدائى‭.‬

تسكن‭ ‬الأم‭ ‬وأطفالها‭ ‬مع‭ ‬والدها‭ ‬الكفيف‭ ‬والذى‭ ‬يعانى‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬ويحتاج‭ ‬الى‭ ‬علاج‭ ‬دوائى‭ ‬مستمر‭ ‬ومتابعة‭ ‬طبيه‭ ‬تتطلب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬النفقات‭. ‬الزوج‭ ‬كان‭ ‬عاملاً‭ ‬باليومية‭ ‬ولم‭ ‬يترك‭ ‬للصغار‭ ‬ما‭ ‬يساعدهم‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬ظروف‭ ‬الحياة‭ ‬الصعبة،‭ ‬والأم‭ ‬ربة‭ ‬منزل‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬العمل،‭ ‬وأطفالها‭ ‬فى‭ ‬حاجة‭ ‬الى‭ ‬مصروفات‭ ‬الحياة‭ ‬الضرورية،‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬للأسرة‭ ‬أى‭ ‬مصدر‭ ‬مالى‭ ‬ثابت‭ ‬يساعد‭ ‬فى‭ ‬نفقات‭ ‬الحياة‭ ‬ومصروفات‭ ‬الأبناء‭ ‬الكثيرة،‭ ‬ومتطلبات‭ ‬الحياة‭ ‬الضرورية‭ ‬من‭ ‬مأكل‭ ‬وملبس‭ ‬ودواء‭.‬

تناشد‭ ‬الأسرة‭ ‬أهل‭ ‬الخير‭ ‬وأصحاب‭ ‬القلوب‭ ‬الرحيمة‭ ‬إنقاذ‭ ‬أطفالها‭ ‬من‭ ‬الظروف‭ ‬القاسية‭ ‬التى‭ ‬أحاطت‭ ‬بهم،‭ ‬والضياع‭ ‬وسط‭ ‬دوامة‭ ‬الحياة‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬العائل‭ ‬الوحيد‭ ‬لهم،‭ ‬وتطلب‭ ‬تقديم‭ ‬مساعدة‭ ‬مالية‭ ‬عاجلة‭ ‬تعينهم‭ ‬على‭ ‬نفقات‭ ‬الحياة‭ ‬وتعليم‭ ‬الأبناء‭ ‬ومصروفات‭ ‬الدراسة‭.‬

