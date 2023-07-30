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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

لوحات مرورية لعربات الكارو والحنطور وجميع الدراجات

عربة حنطور
عربة حنطور

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 162 (تابع) الصادر، الخميس 27 يوليو 2023 الموافق 9 محرم 1445، قرار وزارة الداخلية رقم 1330 لسنة 2023.

 

وتضمن قرار وزارة الداخلية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.

عربة الركوب "حنطور".. قرارات جديدة من وزارة الداخلية

وجاء بقرار وزير الداخلية، أن هناك إضافة أنواع جديدة من المركبات التي يلتزم أصحابها تركيب لوحات، تحمل رقم المركبة التي يتم من خلالها على بيانات ترخيصها، وهي عربة الركوب "حنطور" وعربة النقل "كارو" وعربة نقل الموتى وعربة اليد وجميع أنواع الدراجات.

 

وتُحدد ألوان لوحات مركبات النقل البطئ، على النحو التالي:

وحدد القرار ألوان اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع وأشكالها وأبعادها، ويكون لون أرضيتها رمادي والألوان بيضاء لعربات “حنطور” والكارو وعربات اليد ونقل الموتى.

 

وبالنسبة للدراجات بجميع أنواعها تكون أرضية اللوجات بالأبيض والأرقام بالرمادي.

وحددت المادة الثانية، أن هذا القرار يلغي ما يخالفه ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية، ويُذكر أن هذا القرار بتاريخ 27 يولية 2023.

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