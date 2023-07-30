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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ الإسماعيلية يكرم وكيل وزارة التضامن الإجتماعي

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية

حرص اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية علي تكريم مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالإسماعيلية السابق، علي فترة عملها المتميزة كوكيل لوزارة التضامن الإجتماعي بالإسماعيلية،موجها التهنئة لها لصدور قرار تعينها للعمل رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الاهلي بديوان عام وزاره التضامن الاجتماعي .

و أكد محافظ الإسماعيلية علي تقديره لجهودها خلال فترة عملها وكيل لوزارة التضامن بالإسماعيلية مثمنا  التطور و الإجادة في تنفيذ الأعمال و التي شملت جميع المبادرات و الأعمال التي تمت بجميع الوحدات الإجتماعية و في قطاع المؤسسات الأهلية.

و قدم محافظ الأسماعيلية درع محافظة الإسماعيلية لمها الحفناوي مؤكدا علي تقدير الجهاز التنفيذي بالمحافظة لها متمنيا لها المزيد من التفوق في منصبها الجديد.

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