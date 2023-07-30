مهرجان العلمين 2023| 6 نجوم غناء خلال 72 ساعة

يواصل مهرجان العلمين 2023 لياليه الغنائية المميزة بالتزامن مع الأجواء الصيفية التي تعيشها مصر، حيث يأتي بثنائيات غنائية مميزة من مختلف الدول العربية، بألوان غنائية متنوعة.

مهرجان العلمين 2023..ثنائيات فريدة في الأسبوع الأول من أغسطس

وعلى مدار 3 ليالٍ متتالية يشهد مهرجان العلمين 6 نجوم مصرية وعربية، على أن تضم كل ليلة نجمين مختلفين.

ليلة طربية بين مدحت صالح وريهام عبدالحكيم

بدايةً من الأمسية الطربية التي ستجمع الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم في الـ 3 من أغسطس القادم وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

مدحت صالح وريهام عبد الحكيم

الكينج محمد منير والفنان حميد الشاعري

وفي اليوم التالي يأتي الكينج محمد منير مع الفنان حميد الشاعري في ليلة غنائية فريدة من نوعها.

محمد منير وحميد الشاعري

تامر عاشور وإليسا

وأخيرًا في الـ 5 من أغسطس تضم الفنان تامر عاشور والفنانة إليسا، وتم طرح جميع التذاكر عبر الموقع الالكتروني الخاص بها.

تامر عاشور وإليسا

مهرجان العلمين 2023

تأتي مدينة العلمين بانطلاقة صيفية استثنائية فريدة من نوعها، بليالى مهرجان العلمين في دورته الأولى، والذي سنعيش في يومياته ابتداءً من 13 يوليو وحتى الـ 26 من أغسطس المقبل.

ومن المقرر إقامة الأحداث والفعاليات في ثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة على مدار الـ24 ساعة، مع توافر كل الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقًا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.

مهرجان العلمين 2023.. حفلات غنائية غير مسبوقة التجهيزات

ومن ناحية الحفلات الغنائية، سيستضيف مهرجان العلمين 2023 أبرز نجوم الغناء محليًا ودوليًا وعالميًا، بجانب عروض للطائرات RC، وعدد من البطولات “التجديف، بادل عالمية دولية، كرة القدم الشاطئية، ترياثلون سباق ثلاثي”.

تأتي مدينة العلمين الجديدة بتجربة سياحية متكاملة، وذلك من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتي تعرف بمدينة الفنون، وتبنى على مساحة 260 ألف فدان.

مدينة الفنون في العلمين ومحتوياتها

تشمل مدينة الفنون قاعات تدريب وأوبرا وسينمات، ومسرح روماني لحفلات والعروض الترفيهية، ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى لتنمية المهارات البدوية الموجودة بالمنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

نبذة عن مدينة العلمين

تتميز مدينة العلمين الجديدة بتواجد الأبراج شاهقة الارتفاع التي تعطي للمدينة الطابع العالمي العصري، حيث يبلغ ارتفاعها 100 متر بعدد 15 برجًا، بتكلفة تبلغ نحو 28 مليار جنيه.