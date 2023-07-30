الحوار الوطني.. محمود فوزي: قانون المجتمعات العمرانية أنشأ هيئة ذات نشاط استثنائي

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: “إن قانون المجتمعات العمرانية أنشأ هيئة ذات نشاط استثنائي يكون لها جميع الصلاحيات والسلطات من أجل خلق مجتمعات عمرانية جديدة”.

أوضح محمود فوزي خلال كلمته بجلسة بلجنة المحليات فى الحوار الوطني، التي تناقش قانون المحليات، أن المادة 13 من قانون المجتمعات العمرانية تنص أن يكون للهيئة التي يتم إنشاؤها جميع الصلاحيات والسلطات والموارد المالية الخاصة لخلق هذا المجتمع العمراني.

أشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إلى أن هذه الهيئة والتي تكون ممثلة من وزارة الإسكان والتنمية المحلية أيضًا تكون عبارة عن سلطة استثنائية حتى يتم تهيئة المجتمع العمراني الجديد وتجهيزه لنقله للوحدات المحلية؛ لإدارجها ضمن هيكل إداري ومحلي وفقًا للقانون.

علَّق الدكتور سمير عبدالوهاب مقرر لجنة المحليات، قليلًا: أؤيد نقل المدن الجديدة التي اكتمل عمرانها إلى مجالس ووحدات محلية، ولكن الأمر يحتاج إلى قرار المشكلة ليست في القانون، ولكن بالقرار والإرادة.

وقال سمير عبدالوهاب: “إن هناك عدم وضوح في مفهوم ومعايير اكتمال المقومات العمرانية لمدينة بعينها حتى يتم نقلها للإدارة المحلية”، قائلًا: "نحتاج محددات لمفهوم متى تعتبر المدينة الجديدة مكتملة عمرانيًّا حتى نستطيع ضمها للإدارات المحلية .. الأمر كله يحتاج فقط لقرار".