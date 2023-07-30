أزهر سوهاج يعلن بدء تلقي الطعون على نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، تحت رعاية فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة، اليوم الأحد، الموافق 30 من شهر يوليو 2023م، عن بدء في تلقي طلبات الطعون علي نتائج مواد الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية، للعام الدراسي 2022/2023م، ولمدة ثلاثون يومًا تنتهي في 29 أغسطس 2023م، بالإدارات التعليمية.

وأوضحت لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية في بيانها أن مواعيد الاطلاع تبدأ في الثامنة صباحًا حتي الثانية بعد الظهر، وأنه يمكن للطالب سداد الرسوم الكترونيًا من خلال منظومة الطعون الإلكترونية أو من خلال الإدارة التعليمية التابع لها.



تقديم الطالب الطعن بالمنطقة وتسديد الرسوم

كما أوضح البيان الحالات التي لا يجوز للطالب أن يطعن فيها ، وشرح كافة التفاصيل المنظمة لهذا الشأن بما يضمن التيسير علي الطالب وولي الأمر، وهى الإلغاء بقرار بسبب تحرير محضر غش للطالب كما أضاف البيان أنه تم تفعيل منظومة التظلمات الإلكترونية على مستوى جميع الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية موضحا إجراءات التظلم بتقديم الطالب الطعن بالمنطقة وتسديد الرسوم وقدرها مائة جنيه عن المادة الواحدة ليتاح له الإطلاع على الورقة الخاصة به ونموذج إجابة المادة وابداء ملاحظاته، محدداً البيان مدة ١٥ يوما من تاريخ إطلاع الطالب على الورقة لإعلان نتيجة التظلم إلكترونيا على بوابة الأزهر الشريف وفى حال تغير النتيجة يحق للطالب الرسوم التى قام بسدادها .