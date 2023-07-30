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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تشكيل لجنة المقابلات الشخصية لطلاب "مياه الشرب" في المنوفية

بوابة الوفد الإلكترونية

تقرر تشكيل لجنة المقابلات الشخصية لطلاب مدرسة “مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية”، ورفع مكافأة الدارسين. 

عقد الدكتور مهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اجتماعًا بمجلس إدارة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بحضور  محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية والمهندس مجدي قوره، مدير عام التعليم الصناعى، وخالد عبد المرضي، مدير عام التعليم الفني، والعميد خالد المهدي المشرف العام على مدارس مياه الشرب والصرف الصحي وأعضاء مجلس إدارة المدرسة بالشركة.
 

ناقش الاجتماع عرض خطة التدريب الصيفي لطلاب المدرسة والنظر في رفع قيمة المكافأة الخاصة بالطلبة وتناول عرض تشكيل لجنة المقابلات الشخصية للطلاب الجدد. 

يذكر أن المدرسة تقبل الطلاب المصريين الحاصلين على الإعدادية العامة والأزهرية لعام 2023، ويتم قبول الطلاب الأعلى مجموعًا شرط اجتياز اختبار القدرات والمقابلات الشخصية وتضم تخصصات  تشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب، وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الصرف الصحي، ومعالجة ومراقبة جودة مياه الشرب.

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