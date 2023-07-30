غرق طالب كلية الصيدلة واثنان اخرين اثر ارتفاع الامواج بشاطئ العجمى بالاسكندرية

لقى طالب بكلية الصيدلة واثنان اخران حتفهم غرقا بمياه شاطئ العجمى بغرب الاسكندرية اثر نزولهم لمياه البحر للاستمتاع وقضاء مصيف قبل بدء العام الدراسى الجديد.

كشف محمد عبد الرازق؛ رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الشباب الذين تعرضوا للغرق في شواطئ العجمي بـ الإسكندرية اليوم الأحد، نزلوا في الساعة السادسة صباحا، أي في غير مواعيد العمل الرسمية للشواطئ.

وكشفت المعلومات الأولية عن الواقعة، أن الثلاثة شباب من أبناء محافظة الشرقية، وكانوا في رحلة مصيف إلى الإسكندرية، وتعرضوا للغرق، وهم: إسلام صبحي جودة عبد السلام عمرة 15 عاما كان رفقة شقيقه الأكبر، ومصطفى أنور منصور عبد الوهاب طالب بكلية الصيدلية، وإبراهيم شعبان طالب بكلية العلوم، جميعهم مقيمون في قرى تابعة لمركز الزقازيق، وتم انتشال جثمانين منهما، وجارٍ البحث عن ثالثهم.

كانت قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا عن وقوع 3 حالات غرق لشباب في شاطئ الدخيلة بغرب الإسكندرية، وانتقلت قوات الإنقاذ لموقع البلاغ وتم إخراج اثنين منهم، وجارٍ البحث عن الثالث ويُدعى إبراهيم شعبان؛ طالب بكلية العلوم.

ويأتي ذلك بعد ساعات من مصرع طالب ثانوية عامة بالشرقية في شاطئ الهانوفيل بالإسكندرية، وغرق شاب في كلية تربية نوعية في شاطئ شهرزاد بالعجمي.

ويذكر أن نجل الفنان حسن يوسف لقي مصرعه في الساعات الأولى اليوم الأحد، بعد تعرضه لإسفكسيا الغرق، داخل إحدى قرى الساحل الشمالي، وتم نقله إلى مستشفى العلمين وتم استخراج تصريح دفنه