بعد تجنيس مروان ومحمد الشوربجي .. مصريون رفضوا إغراءات الخارج

في ظاهرة تكررت السنوات الأخيرة داخل الساحة الرياضية المصرية ، أعلنت دولة إنجلترا عبر الاتحاد الإنجليزي للاسكواش تجنيس اللاعب مروان الشوربجي ليمثل بلادهم في الارتباطات الدولية المقبلة ، ويلحق بشقيقه محمد الشوربجي الذي سبق وأن أعلنت إنجلترا أيضًا تجنيسه قبل عام.





وعلى النقيض تمسك عدد من الأبطال المصريين بتمثيل مصر ورفض إغراءات الخارج ، على الرغم من تحقيقهم إنجازات رياضية كبرى وخاصة على صعيد الألعاب الفردية والتواجد الأولمبي.

كرم جابر في المقدمة ..

وفي عام 2012 تلقى كرم جابر لاعب المصارعة المتوج بذهبية دورة الألعاب الأولمبية بأثينا عام 2004 عرضًا من قطر لتجنيسه وتمثيل صفوفها خلال الارتباطات المقبلة ، قبل أن يرفض اللاعب العرض المقدم ويقرر استكمال مسيرته مع مصر.

وفي عام 2016 أيضًا تلقى البطل الأولمبي المصري عرضًا من الاتحاد الأمريكي لمصارعة السومة لتجنيسه لصالح الولايات المتحدة مقابل الحصول أيضًا على مبلغ مالي كبير نظير ذلك ، قبل أن يقبل العرض المقدم بالرفض من قبل اللاعب.

تضامن وزير الرياضة

كما سبق وأن أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال وقت سابق من العام الحالي ، رفض محمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة المصري عرضًا بمليون دولار مقابل التجنيس لصالح دولة أخرى.

وتوج اللاعب المصري بالميدالية الذهبية في منافسات المصارعة الرومانية خلال دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 ، كما أكد الوزير على رفض لاعبة المصارعة سمر حمزة أيضًا أحد العروض الخارجية المقدمة.

في الوقت الذي شدد فيه أشرف صبحي على تقديم كافة الجهود الممكنة لتحسين الأجواء المحيطة بلاعبي الرياضات الأخرى وزيادة مكافآت التتويجات الأولمبية والمحلية لتحقيق التقدير الكافي.



كما رفض لاعب رفع الأثقال محمد إيهاب والمتوج بفضية منافسات دورة الألعاب الأولمبية 2016 عرضًا للتجنيس ، رفقة السباحة المصرية فريدة عثمان والرباعة سارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو.

تصريحات رئيس اتحاد الأسكواش بعد تجنيس مروان الشوربجي ..

وفي تعليقه على تجنيس اللاعب مروان الشوربجي ، قال عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش أن الاتحاد لم يكن لديه علم بنية مروان الشوربجي نحو التخلي عن تمثيل مصر في البطولات الدولية والتحول لتمثيل دولة إنجلترا.

وواصل، أن مروان الشوربجي وشقيقه الأكبر محمد الشوربجي، عاشوا في إنجلترا أكثر من فترة إقامتهم مصر، وأن حياتهم تسير هناك بشكل طبيعي على مستوى الدراسة والعمل أيضا وبالتالي فأن قرارهما بتمثيل منتخب إنجلترا أمر متوقع.

وأضاف: "مصر لديها الآن أعداد ضخمة وكبيرة من اللاعبين المميزين، والمواهب المصرية أصبحت مطمع للدول التي تريد صنع تاريخ في الإسكواش، وهناك إغراءات مالية من الخارج لا يمكن تجاهلها.