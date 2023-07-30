فوز منطقة الإسكندرية الأزهرية بالمركز الرابع على الجمهورية

فازت منطقة الإسكندرية الأزهرية، بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية بمشروع تحدي القراءة العربي لعام 2023.

وقال الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، إن المنطقة فازت بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية في مشروع تحدي القراءة العربي، من خلال الطالب يوسف محمود احمد حماد، بالصف الأول الإعدادي بمعهد أبوالعيون.

وثمَّن «خميس» الدور الكبير الذي قامت به إدارة مكتبات منطقة الاسكندرية، بقيادة ثناء أبوالمجد مديرة المكتبات، وجميع الإدارات التعليمية والمراحل والموجهين والمواجهات العموم ومدراء المراحل وكل المنظومة التعليمية، على هذا الانجاز.

ولفت إلى أنه جرى تكريم الفائز خلال الاحتفالية، من الدكتور محمد عبدالرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.