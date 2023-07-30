رئيس جامعه الأقصر يكرم الأطفال من محاربي السرطان

كرم الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر ، عددا من الاطفال من محاربي السرطان، الذين يتلقون العلاج داخل مستشفى شفاء الاورمان لعلاج سرطان الاطفال بالمجان بالاقصر الاورام وذلك خلال الحفل الختامي للعام الأول للدراسات الحرة للفنون التشكيلية، تحت شعار "حرية الإبداع"، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالأقصر، وبحضور قيادات كلية الفنون الجميلة ولفيف من الشخصيات العامة.

وتم منح الاطفال شهادات المركز حيث شارك الاطفال في الاحتفالية بعدد من اللوحات الفنية التى رسموها خلال تواجدهم للعلاج بالمستشفى والتى عبروا فيها عن حالتهم المرضية والدعوة الى الامل في العلاج لمواجهة المرض والشفاء منه.

وتضمن الحفل افتتاح المعرض الفنى لطلاب الدراسات الحرة، والذي شهد عرض أعمال إبداعية وعرض ديفيليه للأزياء، بمشاركة فرقة الأقصر للفنون الشعبية، وفرقة الموسيقى العربية، ثم اختتم الحفل بتسليم 60 طالبًا وطالبة، شهادات المركز، وسط سعادة الحضور بالحفل والعروض الفنية المبهرة.

قال الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة: إن الجامعة حريصة كل الحرص على دعم مستشفى شفاء الاورمان لعلاج سرطان الاطفال بالمجان وكذلك دعم الاطفال واظهار مواهبهم المتنوعة والحرص على تكريمهم من اجل اسعادهم والتخفيف عنهم خلال رحلتهم العلاجية.

وعبر محمود فؤاد الرئيس التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، عن سعادته بتكريم الاطفال مرضي السرطان، خلال الاحتفالية التى نظمتها كلية الفنون الجميلة بشعار «حرية الابداع» ومشاركة الاطفال بالاعمال الفنية للتخفيف عنهم والتأكيد على أن كافة مؤسسات المجتمع داعمة لهم طوال رحلتهم العلاجية .