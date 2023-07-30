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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ الغربية يعتمد تنسيق القبول بالثانوي لـ 231 درجة

بوابة الوفد الإلكترونية

 اعتمد مساء اليوم، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، المرحلة الثانية من تنسيق ‎القبول للصف الأول الثانوي (عام – خاص – خاص فندقي - الفني) للعام الدراسي 2023/ 2024، بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول والمعروضة من ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

 

 وذلك في ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022/ 2023م.


وقد تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي وفق الجدول المرفق.

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