مراحل تطور سرطان الرحم وأشهر أنواعه

يبدأ سرطان الرحم على سطح عنق الرحم، ويحدث ذلك عندما تبدأ الخلايا الموجودة في عنق الرحم بالتحول إلى خلايا محتملة التسرطن، لن تتحول جميع الخلايا السرطانية إلى سرطان ، ولكن العثور على هذه الخلايا المسببة للمشاكل ومعالجتها قبل أن تتغير أمرًا بالغ الأهمية للوقاية من سرطان عنق الرحم.

وهناك نوعان رئيسيان من سرطان عنق الرحم وهما، سرطان الخلايا الحرشفية والأورام السرطانية الغدية، وحوالي 80٪ إلى 90٪ من سرطانات عنق الرحم هي سرطانات الخلايا الحرشفية ، في حين أن 10٪ إلى 20٪ سرطانات الخلايا غدية.

كيف يتم تشخيص سرطان عنق الرحم؟

يتطور سرطان الرحم ببطء وعلى مدى سنوات عديدة قبل التحول إلى السرطان ، تمر الخلايا الموجودة في عنق الرحم بالعديد من التغييرات، تبدأ الخلايا الطبيعية في عنق الرحم في الظهور بشكل غير منتظم أو غير طبيعي، وقد تختفي هذه الخلايا غير الطبيعية أو تبقى كما هي أو تتحول إلى خلايا سرطانية.

يمكن للفحوصات المنتظمة لأمراض النساء باستخدام اختبار عنق الرحم أن تكشف عن معظم حالات سرطان عنق الرحم، اختبار عنق الرحم ، أو مسحة عنق الرحم ، هو اختبار يجمع الخلايا من عنق الرحم، ويتم فحص هذه الخلايا بحثًا عن علامات السرطانات أو المخالفات الأخرى.

إذا عاد عنق الرحم بشكل غير طبيعي ، فمن الضروري إجراء مزيد من الاختبارات، وقد يشمل ذلك اختبار فيروس الورم الحليمي البشري ، وهو اختبار محدد يفحص خلايا عنق الرحم بحثًا عن عدوى فيروس الورم الحليمي البشري، وترتبط أنواع معينة من عدوى فيروس الورم الحليمي البشري بسرطان عنق الرحم.

يقوم مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أيضًا بفحص عنق الرحم وأخذ عينة من الأنسجة لأخذ خزعة إذا اشتبهوا في إصابتك بالسرطان، هناك العديد من التقنيات التي يمكن استخدامها للحصول على الأنسجة ، مثل الخزعة المثقبة أو كشط باطن عنق الرحم، في حالات أخرى ، يتم استخدام حلقة سلكية أو مخروطية لجمع الأنسجة من عنق الرحم لأخذ خزعة.