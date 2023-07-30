أنواع سرطان الرحم تساعد على تحديد تشخيصك وعلاجك.. تعرف عليهم

سرطان الرحم هو نوع من السرطان يحدث في خلايا عنق الرحم، الجزء السفلي من الرحم الذي يتصل بالمهبل، وتلعب سلالات مختلفة من فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) ، وهو عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ، دورًا في التسبب في معظم حالات سرطان عنق الرحم.

وعند التعرض لفيروس الورم الحليمي البشري، عادة ما يمنع جهاز المناعة في الجسم الفيروس من إلحاق الضرر ومع ذلك ، في نسبة صغيرة من الناس ، يبقى الفيروس على قيد الحياة لسنوات ، مما يساهم في العملية التي تجعل بعض خلايا عنق الرحم تصبح خلايا سرطانية.

ويمكنك تقليل خطر الإصابة بسرطان الرحم عن طريق إجراء اختبارات الفحص وتلقي لقاح يقي من الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.

أنواع سرطان الرحم

يساعد نوع سرطان الرحم في تحديد تشخيصك وعلاجك والأنواع الرئيسية هي:

سرطان الخلايا الحرشفية

يبدأ هذا النوع من سرطان عنق الرحم في الخلايا الرقيقة المسطحة (الخلايا الحرشفية) التي تبطن الجزء الخارجي من عنق الرحم ، والذي ينتقل إلى المهبل، ومعظم سرطانات عنق الرحم هي سرطانات الخلايا الحرشفية.

سرطان الخلايا الغدية العمودية

يبدأ هذا النوع من سرطان عنق الرحم في الخلايا الغدية العمودية التي تبطن قناة عنق الرحم في بعض الأحيان ، يشارك كلا النوعين من الخلايا في سرطان عنق الرحم. نادرًا ما يحدث السرطان في خلايا أخرى في عنق الرحم.