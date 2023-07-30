المستوطنون تحولوا إلى ميليشيات مسلحة تهاجم الفلسطينيين (فيديو)

كشف أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، معاناة شعب فلسطين من عصابات المستوطنين، مؤكدًا أنها تحولت إلى ميليشيات مسلحة، وهذا يتطلب مواجهتها بالمقاومة الشعبية السلمية عبر تحول القرى الفلسطينية إلى لجان مقاومة شعبية لمواجهة اعتداءات المستوطنين.

وطالب بتوحيد الصفوف الفلسطينية لحماية الشعب، في ظل إدارة الظهر الدولية ووجود اهتمامات دولية أخرى استبدلت منطقة الشرق الأوسط باهتمامات دولية مختلفة.

وأضاف "مجدلاني"، في حواره مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه يجب أن العمل على اختيار وسائل وأشكال النضال الملائم للظرف الملموس الذي نعيشه وهو المقاومة الفلسطينية، متابعا: "اليوم نحن أمام 3 قضايا دولية جوهرية للتوافق عليها في برنامجنا الوطني واستراتيجيتنا الوطنية المشتركة".

وأشار إلى أن هذه القضايا هي الحفاظ على المنظمة وفقا لأساس برنامجها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطينية، والحفاظ على السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها مكسبا حققه الشعب الفلسطيني بنضاله وهي التي تشكل الأساس لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، والتمسك بالشرعية الدولية والقانون الدولي كأساس للاتكاء عليه من أجل مواجهة الضغوط الدولية وحماية الشعب الفلسطيني، وتطوير أشكال المقاومة الشعبية السلمية في مواجهة الاحتلال والاستيطان وعصابات المستوطنين.

وصول الرئيس الفلسطيني إلى العلمين

وقد وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس السبت، إلى مدينة العلمين في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويترأس اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في مصر.

كما يستهدف المؤتمر سبل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.