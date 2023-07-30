محمود فوزي: تعيين أو انتخاب المحافظين جائز بحكم الدستور

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن تعيين أو انتخاب المحافظين، جائز بحكم الدستور والمادة 179.

وقال خلال كلمته بمناقشات لجنة المحليات حول قانون الإدارة المحلية، إن التعيين أو الانتخاب سلطة تقديرية للمشرع بحسب التوقيت والظروف.

وواصل: "نحن أمام اصليين متساوين لا تسريب أبدًا، ويوجد محافظات حدودية ومحافظات لها طبيعة قبلية تتطلب المراعاة، الدستور ينظم القانون، ومعناها أنه لا يجوز بأداة تشريعية أدني تنظيم هذه المسالة حتى يكون الموضوع تحت رقابة السلطة التشريعية، وعيب مخالفة الدستور يعني التسلب أو الإغفال التشريعي الذي يستوجب تصدى المشرع لها والمحكمة الدستورية أكدت ضرورة تصدى للمشرع للمشاكل من جميع جوانبها، والأصل العام قائم ومنظم في الدستور، والعريض والمهم والجوهري ضمانة حينما ينص الدستور على تنظيمها وتستوجب التزام المشرع".