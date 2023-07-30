قافلة طبية مجانية للعاملين بجامعة الفيوم

تنظم جامعة الفيوم بالتعاون مع مديرية الصحة وفي إطار المبادرة الرئاسية (100 يوم صحة) قافلة طبية مجانية لتوقيع الكشف الطبي على العاملين بالجامعة.

وبدأت فعاليات القافلة اليوم الأحد وتستمر حتى غدا الإثنين بالمكتبة المركزية، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يذكر أن القافلة الطبية تستمر لمدة يومين حيث تقدم فى يومها الأول خدمات الكشف الطبي في تخصصات (الأمراض الجلدية والمخ والأعصاب) بالإضافة لقياس العلامات الحيوية وفحص نسبة السكر بالدم، على أن تستكمل القافلة غدًا تقديم خدمة الكشف الطبي في تخصصات (العظام والأنف والأذن)، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالفيوم برئاسة الدكتور حاتم جمال الدين وكيل الوزارة، وفي إطار المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، والتي بدأت أعمالها في الخامس والعشرين من شهر يونيو الماضي وتستمر حتى الأول من شهر أكتوبر القادم.

طب الفيوم تنظم المؤتمر السنوي بعنوان “ الجديد في طب الأطفال”

وفي سياق آخر عقدت كلية الطب بجامعة الفيوم المؤتمر العاشر لطب الأطفال، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدي إبراهيم القائم بأعمال عميد كلية الطب البشري، والدكتورة هدير جمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك تحت عنوان "الجديد في طب الأطفال" الذي تنظمه كلية الطب بمنتجع نورياس التابع للجامعة على بحيرة قارون، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المقتدر رئيس قسم الأطفال بالكلية، واالدكتور عصام جاد الرب الأستاذ بقسم الأطفال ( رئيس المؤتمر ) وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعات الفيوم والقاهرة وعين شمس والأزهر والمنيا في تخصصات العظام وجراحة الأطفال والمعامل.

وأكد الدكتور عصام جاد الرب أن المؤتمر يناقش عددًا من المحاور المتعلقة بكل ما هو جديد في عالم طب الأطفال في تخصصات القلب وحديثي الولادة والأمراض الوراثية والغدد الصماء وتغذية الأطفال وأمراض المناعة وأمراض الدم والكلى.

وأضاف "جاد الرب" أن من أهم أهداف المؤتمر توعية أطباء الأطفال بأحدث الأجهزة الطبية المستخدمة في علاج الأطفال، كما يهدف المؤتمر إلى تبادل العلم والمعرفة والخبرات بيت أطباء الأطفال بالفيوم وأساتذة طب الأطفال بجامعة الفيوم والجامعات المصرية الأخرى.