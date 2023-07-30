مؤتمر أسوريو.. فخورون بمباراتنا أمام الاتحاد وسنلعب أمام الشباب بقوة

علق الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي مباراة الشباب السعودي المقرر لها غدا الاثنين في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة :" فخورون جدا بالمباراة السابقة أمام الاتحاد المنستيري والفوز والمنافسة في هذه الأجواء الرائعة، ونخوض البطولة خارج أرضنا ولكن لدينا جمهور كبير يتواجد معنا والكل شاهده في المباراة السابقة".

وتابع :" المدير الفني للشباب مدرب جيد جدا، ويعلم الأجواء في الكرة العربية وذلك سيعطي دافع لفريقه قبل المباراة".

وقال أوسوريو :" نادي الشباب دخل في مفاوضات مع المدرب الجديد منذ أسبوعين، والمدير الفني يعلم جيدا كل الأمور الخاصة بالفريق، واللاعبون يرغبون في إظهار أفضل ما لديهم أمام المدب الجديد".

وتابع :" الزمالك سينافس ويلعب بقوة منذ أول دقيقة في اللقاء، وفي أي مكان في العالم المدرب ليس النقطة الأهم بل اللاعبون هم العامل الأهم، وشاهدنا كل فرق العالم تدعم صفوفها مثلما يحدث في الدوري السعودي لأن اللاعب هو العامل الأهم في المنظومة".

وفيما يخص الثلاثي العائد من الإعارة يوسف أوباما وحمدي علاء وأحمد زكي قال:" الثلاثة لاعبين مميزون، ودور الجهاز الفني هو تجهيزهم بشكل قوي للمباريات المقبلة مثلما حدث مع نبيل عماد دونجا، والثلاثي سيكون جاهز بالترتيب كي يقدموا الأفضل عندما يشاركون".

وأضاف قائلا:" اللاعب المصري يمتلك ميزتين وهي القوة البدنية والسرعات ، والأمر الثاني الموهبة مثل أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح ونبيل عماد دونجا وأحمد ايشو وحمزة المثلوثي وسيف الجزيري".

وتابع:" الجميع لن يخشى المواجهات سواء مباراة الشباب أو النصر، والمباراة تكون 11 لاعبا ضد 11 لاعبا، ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين".

موعد مباراة الزمالك والشباب السعودي المرتقبة

من المقرر تنطلق أحداث مباراة الزمالك الشباب السعودي مساء الإثنين المقبل الموافق 31 من شهر يوليو 2023، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7 مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشباب السعودي في البطولة العربية

تذاع مباراة الزمالك والشباب السعودي على الهواء مباشرة على قنوات SSCالرياضية السعودية عبر البث الفضائي المشفر، وتعد القناة الناقل الحصري للبطولة.

معلق مباراة الزمالك والشباب السعودي

أسندت شبكة ssc الرياضية السعودية مهمة التعليق إلى عيسى الحربين على القناة الصوتية الأولى، بينما على القناة الصوتية الثانية بلام أحمد علام ليكون معلقًا وواصفًا على أحداث المباراة وعلى اس اس سي الرياضية السعودية بتعليق عبدالعزيز الزيد.

ونجح الزمالك في الفوز على الاتحاد المنستيري 4 أهداف دون رد في الجولة الأولى بالبطولة العربية.