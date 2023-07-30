عاجل
تعليق صادم لرئيس اتحاد الاسكواش على تجنيس مروان الشوربجي على خطى شقيقه محمد الشوربجي
الأحد 30 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير التنمية المحلية الأسبق: المحافظ لابد أن يكون بالتعيين

جلسات الحوار الوطني
جلسات الحوار الوطني

 

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق أن المحافظ لابد أن يكون بالتعيين لاختلاف المحافظات عن بعضها البعض.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة مناقشة ملف الإدارة المحلية في الجلسات العامة للحوار الوطني.

وأوضح لبيب أن المحافظ يتم اختياره بم يتواءم مع المحافظة نفسها، فمحافظات الصعيد تختلف عن محافظات بحرى وجميعهم يختلف عن الاسكندرية والقاهرة.

وأشار وزير التنمية المحلية الأسبق إلى أن المحافظ ينفذ سياسة الدولة وليس موظفا بل له رسالة ويجب أن يأتى بالتعيين لا الانتخاب، مضيفا: نحن لسنا كالدول الأجنبية فى تجاربها وطبيعتها، ولابد من زيادة اختصاصات وزير التنمية المحلية ليستطيع إدارة شئون محافظته.

مواد متعلقة

شوقي العناني: غاية الحوار الوطني زيادة القواسم المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة

سامح الصريطي ناعيًا نجل حسن يوسف.. شهيد

الشعب الجمهوري يطالب بتعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسبة

طرح تذاكر حفل عمر خيرت في مهرجان العلمين

اليوم.. فصل التيارالكهربائي عن الغردقة 5 ساعات

لبنان.. وفاة وإصابة 7 أشخاص في اشتباكات مسلحة داخل مخيم للاجئين الفلسطينيين
الجريدة الورقية