وزير التنمية المحلية الأسبق: المحافظ لابد أن يكون بالتعيين

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق أن المحافظ لابد أن يكون بالتعيين لاختلاف المحافظات عن بعضها البعض.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة مناقشة ملف الإدارة المحلية في الجلسات العامة للحوار الوطني.

وأوضح لبيب أن المحافظ يتم اختياره بم يتواءم مع المحافظة نفسها، فمحافظات الصعيد تختلف عن محافظات بحرى وجميعهم يختلف عن الاسكندرية والقاهرة.

وأشار وزير التنمية المحلية الأسبق إلى أن المحافظ ينفذ سياسة الدولة وليس موظفا بل له رسالة ويجب أن يأتى بالتعيين لا الانتخاب، مضيفا: نحن لسنا كالدول الأجنبية فى تجاربها وطبيعتها، ولابد من زيادة اختصاصات وزير التنمية المحلية ليستطيع إدارة شئون محافظته.