"ضحية مدينة السلام".. دافع عن أخيه فأنهى حياته 4 أشرار

بمجرد دخولك منطقة مدينة السلام بالقاهرة، ستشاهد صورا لشاب يبتسم معلقة على المنازل، والنساء يجلسون أمام بيوتهم بالملابس السوداء بعضهم يبكي والاخر يظهر علية الحزن الشديد، واثناء اتجاهي لمنزل كريم شاب توفي على يد 4 بلطجية، وجدت طفل يبكي وفى يدة صورة للضحية ذهبت الية لكنه كان يردد " عمو كريم حبيبي مات"... وفى حالة انهيار، شديدة استكملت السير نحو المنزل وألتقيت بعمة الضحية وكان للوفد لقاء معاها وطالبت باالقصاص منهم.

وقالت عمة الضحية فى بداية حديثها: وهى تحتضن صورة كريم ، أن للواقعة أبعاد أبتدت منذ عامين وقعت مشادة كلامية بين «كريم الضحية» و4 أشخاص، بسبب تعديهم بالضرب على طفل صغير، وخلالها استطاع أخذ الطفل منهم، ولذا استشاط «محمد»، أحد المتهمين، غاضبًا من «كريم»، بسبب أنه أخذ الطفل منهم، وخلالها نشبت بينهم مشادة كلامية وتدخل أحد الجيران وفض الشجار، اعتبرو المتهمين أن ذلك أهانه لهم فقررو أن يلقنو الضحية درس حتى يكون عبرة لغيرهم .

عمة الضحية تروي اللحظات الأخيرة من عمر كريم فى يوم الجريمة، تجددت معركة بين أحد أشقاء المتهمين وشقيق «كريم» بسبب الخلاف القديمه، لذا تعدوا عليه بالضرب حتى أصابوه بجرح قطعى فى الجسد،.."كان كريم نائماََ داخل المنزل وعقب أذان العصر سمعنا صوت شجار خارج المنزل، وأثناء خروجنا من المنزل لمعرفة ما يحدث فى الشارع، وجدنا أحد المتهمين ومعه مجموعة من الشباب يحملون أسلحة بيضاء يتعدون على شقيقه (أحمد)، فتدخل كريم لمحاولة الدفاع عنه، فضربه بـ«سلاح أبيض» فى منطقة الصدر، خلالها سقط الضحية على الأرض ، واثناء نقلة إلى مستشفى السلام العام، توفى الى رحمة مولاه.

كريم الضحية

وأنهت عمة الضحية حديثها: أريد حق كريم كان سندي فى الدنيا وأبني رجال المباحث مجهودهم مشكور تمكنو من القبض على المتهمين "حسبي الله ونعم الوكيل"قتلو شاب فى بداية حياته محبوبا من الجميع ومحدش عمره زعل منه القصاص يشفي غليلي "،

قسم شرطة السلام أول تلقي إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة فى القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «كريم سامى» فى العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابته بطعنة نافذة فى القلب.

وكانت قد كشفت التحريات عن أن مشادة كلامية وقعت بين المجنى عليه وأحد الأشخاص، تطورت إلى قيام المتهم بتسديد طعنة نافذة للمجنى عليه من سلاح أبيض، وجرى نقله إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.