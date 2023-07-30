اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في العلمين (بث مباشر)

نقدم لكم بثا مباشرا من اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، في مدينة العلمين الجديدة، بحضور الرئيس محمود عباس.

ويترأس عباس اجتماع الأمناء العامين للفصائل، الذي يبحث التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه قضيتنا الفلسطينية والهادفة إلى تصفية مشروعنا الوطني.

وصول الرئيس الفلسطيني إلى العلمين

ووصل الرئيس الفلسطيني، إلى مدينة العلمين في زيارة رسمية، ليترأس اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في مصر.

وقال السفير الفلسطيني دياب اللوح، أن زيارة الرئيس هدفها تجسيد التشاور والتعاون الدائم والمستمر مع أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ،مضيفا أن لقاء قمة سيجمع الرئيس محمود عباس مع شقيقه المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار التنسيق المشترك والدائم بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس.