وكالة الفضاء تكشف أسباب حدوث الكوارث الطبيعية في الأرض (فيديو)

قال الدكتور هشام العسكري، نائب المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنّ كوكب الأرض متعدد الأنظمة، وهي الأغلفة المختلفة القائمة بذاتها، مشيرًا إلى أنّه عند حدوث خلل في العلاقات البينية في هذه الأنظمة تحدث الكوارث الطبيعية.

وأضاف العسكري، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى اليوم الأحد، أن كل الأنظمة متصلة ببعض، ولا أحد يتخيل أننا بمعزل عما يحدث في الأمازون، وكل هذه الظواهر لها مرجعية واحدة وأساسها واحد وهو الاختلافات الأيكولوجية على كوكب الأرض.

وأوضح أن العلماء المتخصصين لا يدرسون ظاهرة مثل الفيضان، لكن معنيون بالأسباب والعملية التي تؤدي إلى حدوثها حتى يتنبأوا بالظواهر.

وأكد أن الإجراءات المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية في الأرض ستختلف من قطاع إلى قطاع ومكان إلى مكان ومتسبب إلى متضرر، مشيرًا إلى أن مشاركة قارة إفريقيا في الانبعاثات الحرارية غير مؤثرة، ولكن الدول العظمى هي المؤثرة وعليها بحث سبل التأقلم وأن تكون على دراية بما يمكن أن يحدث في المستقبل.

علوم البيانات تساعد متخذي القرار على التعامل مع التغيرات المناخية

ولفت إلى إنّ نظم علوم الأرض والاستشعار عن بُعد والأقمار الصناعية بالإضافة إلى علوم البيانات تساعد متخذي القرار على أن يكونوا على دراية بما يمكن أن يحدث في المستقبل القريب والمتوسط والبعيد حتى يكون لدينا جهود للوقاية ومعرفة كيفية التعامل معها، وذلك، فيما يتعلق بالتغيرات المناخية وهذا شيء مهم جدًا في الفترة المقبلة.

النينيو هي ظاهرة عالمية تحدث نتيجة للخلل في العلاقات البينية في الغلاف الجوي

وذكر أن ظاهرة النينيو هي ظاهرة عالمية تحدث نتيجة للخلل في العلاقات البينية في الغلاف الجوي والغلاف المائي والغلاف الأرضي، وهو ما حدث، وعندها فإن كتلة مائية ساخنة توجد في المحيط الهادي على الساحل الغربي الأمريكي.

وتابع: "هذه الكتلة المائية تبدأ تتحرك من الساحل الغربي الأمريكي تجاه اليابان والصين، عندها تبرد المياه التي تحركت، ومن ثم تختلف درجات الحرارة، وتتحرك هذه الكتلة المائية يمينا ويسارا فيما يعرف بالنينيو التي هي عبارة عن حركة بندولية للكتلة المائية على المحيط الهادي، حيث يصحبها تغيرات في المناخ".