جريندو ينتقل لصفوف البنك الأهلي رسميًا

أعلن نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن تعاقده مع محمد عبد اللطيف "جريندو" لاعب خط وسط المصري البورسعيدي السابق، وذلك في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

أشار بيان البنك الأهلي، إلى أن لاعب وسط النادى المصري البورسعيدي السابق، وقع على عقود انضمامه للفريق لمدة ثلاثة مواسم فى صفقة انتقال حر.

وتعتبر صفقة "جريندو" هي الرابعة لفريق البنك الأهلي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.واستطاع البنك الأهلي حسم التعاقد مع كل من أيمن أشرف وأحمد مدبولي وسيرجي أكا من الأهلي والإسماعيلي والمصري على الترتيب.

وودّع محمد جريندو لاعب النادي المصري جماهير الفريق البورسعيدي عبر حسابه على انستجرام، وذلك بعد رحيله عن النادي عقب انتهاء تعاقده.

وكتب جريندو: انتهي عقدي مع النادي المصري العظيم اللي لعبت فيه ٦ سنين وكان نفسي اختمها ببطوله وافرح جمهوره الكبير زي ما هما كانو علي طول بيساندونا ولكن ارادة ربنا فوق الجميع ،، و بعتذر ليكم لو كان في اي تقصير مني ف اي وقت بس يعلم الله انى لم ادخر اى مجهود لاني عارف قيمه النادي والتيشيرت الي لابسه بس مش كل مرة بنكون موفقين فالله الحمد دائما و أبدا.

أضاف: إن شاءالله النادى المصرى يحقق بطوله قريبا بدعمكم بإذن الله ،، ولن انسي فضل النادي المصري علي ابدا اينما كنت.